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Автолюбители более всего ненавидят эти 5 опций, которые автопроизводители изобрели в последнее десятилетие

1:28
Авто

Благодаря стремительному прогрессу в сфере технологий, современные автомобили оснащаются разнообразными опциями. Тем не менее, не все эти функции способствуют удобству водителя и упрощают управление автомобилем, часто приводя к дополнительным расходам. Российские эксперты выделили пять опций, которые вызывают наибольшее раздражение среди водителей.

Автолюбители более всего ненавидят эти 5 опций, которые автопроизводители изобрели в последнее десятилетие
Фото: commons.wikimedia. org by Andshel is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Наивысшую степень бесполезности специалисты отводят подрулевым переключателям передач. Они не только часто мешают водителю в процессе управления машиной, но и в случае автомобилей с автоматической коробкой передач становятся излишними, что лишь увеличивает затраты на лишнюю функцию.

Второе место в рейтинге занимает система открытия багажника, активируемая движением ноги под задним бампером. Несмотря на удобство использования в ситуациях, когда руки заняты, частые сбои из-за попадания дорожной пыли вызывают раздражение у водителей.

Также в списке неприемлемых опций фигурирует штатная система навигации. Вместо дорогих встроенных решений эксперты рекомендуют прибегать к мобильным приложениям.

Камеры кругового обзора, попавшие в топ-5 раздражающих опций, предоставляют неудобства водителям при парковке. В результате многие предпочитают стандартные методы припарковки.

Большие диаметры колес — отличное дополнение к дизайну, однако они оказываются неудачными на плохих дорогах из-за частых вибраций, что повышает риск прокола колеса.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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