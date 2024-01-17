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Как "Отче наш": 10 предупредительных мер для автовладельцев в зимний период - распечатайте и повесьте в гараже

2:02
Авто

Зима представляет сложный период для многих автолюбителей, особенно в условиях сильного мороза, когда двигатель может отказаться запускаться.

Как "Отче наш": 10 предупредительных мер для автовладельцев в зимний период - распечатайте и повесьте в гараже
Фото: flickr. com by Land Rover MENA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Российские эксперты предложили 10 предупредительных мер, которые помогут избежать проблем с запуском мотора в холодное время года.

Подготовьте автомобиль заранее: Проверьте состояние аккумулятора в конце осени, протрите его, при необходимости долейте воды, и в некоторых случаях замените моторное масло.

Храните аккумулятор в тепле: В период сильных морозов снимайте аккумулятор на ночь и храните его в теплом помещении. Если это неудобно, рассмотрите возможность аренды гаража.

Активируйте обогрев заднего стекла: Перед запуском двигателя включите обогрев заднего стекла и на несколько секунд включите ближний или дальний свет для прогрева аккумулятора.

Выжимайте сцепление при запуске: Для запуска мотора с первого раза выжимайте сцепление перед запуском.

Постепенно отпускайте сцепление: Медленно отпускайте сцепление, затем дайте машине "прогреться". Этот процесс должен занять не менее 2 минут, а для автомобилей с карбюраторным двигателем — 10 минут.

Избегайте мытья машины зимой: В зимний период не рекомендуется мыть машину и долго оставлять на ручном тормозе, чтобы избежать примерзания тормозных колодок.

Используйте дистанционный пульт сигнализации: Приобретите сигнализацию с пультом дистанционного управления для предварительного прогрева автомобиля ещё ночью.

Применяйте бензин в экстремальных случаях: Если машина не заводится даже после прогрева, можно заглушить двигатель и залить небольшое количество бензина в маслоналивное отверстие.

Избегайте некачественного топлива: В зимний период особенно важно избегать некачественного топлива, из-за образования вредного конденсата.

Оставляйте аккумулятор в теплом помещении: Опытные водители могут оставлять аккумулятор в помещении на ночь и использовать антифрикционные присадки для защиты мотора, а также средство "Быстрый старт" для карбюратора.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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