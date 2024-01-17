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Стали известны самые популярные автомобили, на которых чаще всего скручивается пробег

1:05
Авто

На рынке подержанных автомобилей довольно часто встречаются транспортные средства с умалённым пробегом, особенно в странах постсоветского пространства. Эксперты выделили модели, на которых чаще всего происходит скручивание показателей одометра.

Стали известны самые популярные автомобили, на которых чаще всего скручивается пробег
Фото: flickr. com by M 93 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Лидерами антирейтинга оказались старые модификации автомобилей Chrysler, более половины бывших в употреблении автомобилей этого бренда продаются с искаженными показателями пробега. На втором месте оказались автомобили Dodge с 49% случаев скрученного пробега. Третье место занял бренд ГАЗ с 45%.

Четвёртую позицию занял ВАЗ, где около 44% автомобилей имеют недостоверные данные одометра. Пятое место в рейтинге заняла Honda с показателем в 39%.

Также в топ-10 вошли следующие бренды: Jaguar (25%), Lifan (24%), Geely (по 24%), Mini (22%) и Datsun (14%). Перед покупкой подержанных автомобилей этих марок рекомендуется внимательно проверить состояние тормозных дисков и износ сидений.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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