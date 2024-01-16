Названа первая "тройка" самых популярных автомобилей, выпускавшихся в Советском Союзе

1:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Эксперты из России перечислили наименьшие автомобили, выпускавшиеся в Советском Союзе.

Фото: commons.wikimedia. org by jeka3000 is licensed under public domain

Эти модели пользовались популярностью среди советских автолюбителей, несмотря на свой компактный размер, в конкуренции с полноразмерными автомобилями.

В списке лидеров занимает первое место автомобиль особого малого класса — "Ока" (ВАЗ-1111), производившийся с 1987 по 2008 год. Эксперты отмечают, что даже на рынке подержанных автомобилей до сих пор можно найти "Оку" в хорошем состоянии.

На втором месте расположился СМЗ С-3А, выпускавшийся с 1958 по 1970 год. Габариты этого автомобиля составляют 2,6×1,3×1,4 метра.

Тройку лидеров закрывает ЗАЗ-965, получивший народное прозвище "горбатый". Этот автомобиль был произведен на Запорожском автомобилестроительном заводе в 1960-е годы в СССР.