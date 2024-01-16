Как обезопасить свой автомобиль от дорожных реагентов, наносящих один вред

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В зимний период дорожные службы используют реагенты, такие как песок и соль, для борьбы с гололедом на дорогах. Эти вещества могут негативно сказаться на состоянии автомобилей. Эксперты высказали семь методов защиты транспортных средств от воздействия реагентов в зимних условиях.

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Важным моментом для автовладельцев в зимний период является регулярное мытье автомобиля, по меньшей мере, раз в две недели. Желательно проводить эту процедуру на специализированных мойках, где используется соответствующее оборудование, чтобы транспортное средство было эффективно очищено от веществ, которые могут повредить металл и резину.

При мойке автомобиля эксперты советуют избегать поливания горячей водой, чтобы избежать возможных повреждений деталей. Перед началом процесса рекомендуется продуть все замки и пазы, а также просушить дверные уплотнители.

После мойки автомобиль следует вывести на открытый воздух только после полного высыхания. При очистке шин от реагентов рекомендуется использовать антиржавчину и обрабатывать колесные диски. Эксперты также советуют наносить защитное покрытие из воска, керамики или жидкого стекла, чтобы усилить защиту автомобиля от негативного воздействия реагентов.