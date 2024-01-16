Какими деталями надо заранее запастись, если вы решили покупать автомобиль с пробегом - бережного Бог бережёт

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Специалисты деликатно пояснили, какие компоненты необходимо обязательно заменить при покупке подержанного автомобиля, чтобы избежать возможных проблем, часто невидимых при первом взгляде.

Фото: commons.wikimedia. org by Tokumeigakarinoaoshima is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

По мнению экспертов, не стоит абсолютно доверять утверждениям бывшего владельца автомобиля, который ради скорейшей продажи машины может утаивать некоторые дефекты. Тем более, если машина приобретается у "перекупа", чей подход к ценообразованию часто нечестен.

При приобретении подержанного автомобиля первостепенной задачей становится замена масла в двигателе. Затем следует обратить внимание на воздушный фильтр, а в случае, если это предусмотрено техническими особенностями, заменить салонный фильтр.

Требуется также заменить топливный и масляный фильтры. Эксперты настоятельно рекомендуют обратить внимание на антифриз и тормозную жидкость.

Осмотр гидроусилителя руля, убедившись в правильном уровне жидкости, также является неотъемлемой частью процесса. Замена свечей зажигания считается неизбежной согласно рекомендациям специалистов.

Помимо этого, специалисты считают необходимым заменить ремень ГРМ на новый, так как его обрыв, в большинстве случаев, приводит к серьезному ремонту двигателя.

Приобретая подержанное авто, обязательно удостоверьтесь, что уровень масла в коробке передач соответствует норме. Интервал замены обычно варьируется от 50 тыс. км (для АКПП) до 100-120 тыс. км (для МКПП). Для этого рекомендуется посетить СТО и при необходимости обновить масло.

Некоторые эксперты подчеркивают, что современные автомобили, даже возрастом в двадцать лет, изначально предназначены для долгосрочной эксплуатации, и своевременное проведение регулярных технических работ обеспечивает долгий срок службы даже при значительном пробеге.