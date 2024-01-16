Новички допускают эти ошибки при эксплуатации автомобиля зимой, но и опытные могут проверить себя

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Автоэксперты выделили три основные ошибки, которые водители часто допускают при приходе зимних холодов.

Фото: commons.wikimedia. org by AgnosticPreachersKid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Чтобы избежать дополнительных проблем в зимний период, рекомендуется придерживаться нескольких полезных советов.

Одной из распространенных сложностей зимнего сезона является запуск двигателя и открывание дверей автомобиля.

Перед тем как начать движение, крайне важно освободить автомобиль от снега. Необходим хороший обзор, поэтому рекомендуется не только очистить стекла, но и избавиться от снега на крыше.

При удалении наледи со стекла не рекомендуется использовать теплую или горячую воду, так как это может привести к трещинам на стекле и образованию дополнительного слоя наледи.

Оставив снежную шапку на крыше, вы рискуете столкнуться с проблемами при торможении, когда снег может сорваться на стекло или ветер снести его на следующий автомобиль, что может привести к аварийной ситуации.

Чтобы обеспечить легкий доступ в салон после морозной ночи, рекомендуется заранее обработать резиновые уплотнители дверей специальным составом.

После успешного проникновения в салон возникает еще одна проблема — прокрутка стартера. После холодной ночи рекомендуется "разбудить" аккумулятор, делая несколько включений дальнего света фар.

Если первая попытка запуска двигателя не удалась, рекомендуется вернуть ключ в исходное положение и повторить попытку через 5-10 секунд. Если аккумулятор разряжен, не стоит бесконечно повторять одну и ту же попытку; вместо этого лучше обратиться за помощью.

Затем следует процедура прогрева автомобиля. Вопросы о необходимости прогрева часто обсуждаются в сети. Прогрев, конечно, продлевает срок службы двигателя, но важно помнить, что длительная работа на холостом ходу сокращает срок службы агрегата и увеличивает расход топлива. Некоторые современные двигатели, однако, не требуют длительного прогрева и достаточно короткого запуска. Несмотря на это, эксперты считают, что физический прогрев все же необходим, так как в этот момент устраняется зазор между деталями.

Также необходимо учесть условный прогрев элементов подвески и трансмиссии, и поэтому в холодное время года после начала движения следует плавно и аккуратно проезжать определенный отрезок пути, чтобы механические детали могли постепенно включиться в работу после длительного простоя на холоде.