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Без каких 7 вещей не обойтись автолюбителю в в условиях снежной и холодной зимы - рассказываем

1:49
Авто

Эти предметы действительно сделают вашу жизнь на дороге гораздо легче.

Без каких 7 вещей не обойтись автолюбителю в в условиях снежной и холодной зимы - рассказываем
Фото: flickr. com by Greg Gjerdingen is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

В зимний период в автомобиле необходимо иметь щетку для снега, провода для запуска двигателя и другие необходимые предметы.

Каждый водитель знает, что разрядившийся аккумулятор может помешать запуску машины. В этой ситуации провода для запуска двигателя окажутся настоящим спасением, позволяя "прикурить" ваш автомобиль от другого. Рекомендуется выбирать более длинные кабели, чтобы охватить другое транспортное средство.

Чтобы не зависеть от посторонней помощи, у вас должно быть пусковое устройство для аккумулятора. Это устройство позволяет сдвинуть с места машину даже с разряженным аккумулятором.

При наличии даже небольшого количества снега на крыше автомобиля следует его обязательно очистить. Во время торможения снег может попасть на лобовое стекло, поэтому иметь щетку с прочной щетиной в автомобиле поможет справиться с самым плотным снегом.

Для удаления льда со стекол полезен скребок из поликарбоната, который отлично справляется с задачей и служит долгое время. Необходимо также иметь запас стеклоомывающей жидкости или незамерзайки для быстрой очистки лобового стекла от загрязнений.

Специальные сэнд-траки, которые можно подложить под колеса автомобиля в случае застревания в снегу, обеспечивают хорошее сцепление и помогут вашему автомобилю легко выбраться из трудного положения. Телескопическая лопата, занимающая мало места в багажнике, также является полезным инструментом.

Надежный фонарик в темное время суток поможет вам рассмотреть ситуацию, определить местоположение и решить проблемы.

В случае поломки на трассе в зимнее время теплые вещи из верблюжьей или овечьей шерсти станут надежным источником тепла, пока вы ждете эвакуатора.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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