Названы автоподделки, на которые ведутся скупые водители, в результате чего гробится автомобиль

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Эксперты в области автомобильных технологий выделили три категории автозапчастей, подверженных наибольшему риску подделок. Злоумышленники создают дешевые копии известных продуктов, которые могут повредить технически исправное авто и представлять угрозу для безопасности водителя и пассажиров.

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Поддельные запчасти могут появляться на рынках, в магазинах и даже в автосалонах. В Российской Федерации это явление особенно распространено, предоставляя возможность приобрести фальшивые детали для различных марок автомобилей.

Желание экономить на недорогих, но некачественных комплектующих может привести к серьезным последствиям, включая выход из строя важных узлов и аварийные ситуации во время движения, что представляет угрозу для здоровья.

Согласно исследованиям, наибольшей популярностью у мошенников пользуется поддельное моторное масло, которое часто приводит к поломке двигателя.

Другими подверженными подделкам автозапчастями входят масляные фильтры и свечи зажигания. При покупке фильтра важно обращать внимание на цену, так как продукты от известных производителей не могут быть слишком дешевыми.

Специалисты также указывают на важность проверки упаковки свечей зажигания, поскольку дешевые и некачественные свечи часто имитируют дорогие оригинальные продукты.

Эксперты советуют избегать покупок автозапчастей в неспециализированных местах и предпочитать проверенные магазины или дилеров. Рекомендуется предварительно изучать цены на интересующие детали у разных продавцов, чтобы сформировать представление о рыночных стоимостях.