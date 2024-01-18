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Даже опытные водители теряются: как вести себя на перекрестке с круговым движением

Как правильно себя вести на круговом перекрестке: советы от ГИБДД

0:48
Авто

Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru разъяснил, как опытные водители подходят к въезду на круговой перекресток.

Как правильно себя вести на круговом перекрестке: советы от ГИБДД
Фото: openverse by WSDOT is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Согласно Правилам дорожного движения, использование правого поворотника при въезде на круг может вызвать путаницу, так как водитель формально готовится повернуть направо, но на самом деле не собирается этого делать.

Многие опытные водители предпочитают использовать левый поворотник, считая это более безопасным, так как он ясно указывает на намерение двигаться по кругу, а не съезжать с него.

Это соблюдение принципов безопасности помогает предотвратить недопонимания на дороге и уменьшить риск ДТП. При въезде на круговой перекресток также важно соблюдать правила приоритета движения, где сам круг считается главной дорогой.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
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