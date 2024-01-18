Даже опытные водители теряются: как вести себя на перекрестке с круговым движением

Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar. ru разъяснил, как опытные водители подходят к въезду на круговой перекресток.
Согласно Правилам дорожного движения, использование правого поворотника при въезде на круг может вызвать путаницу, так как водитель формально готовится повернуть направо, но на самом деле не собирается этого делать.
Многие опытные водители предпочитают использовать левый поворотник, считая это более безопасным, так как он ясно указывает на намерение двигаться по кругу, а не съезжать с него.
Это соблюдение принципов безопасности помогает предотвратить недопонимания на дороге и уменьшить риск ДТП. При въезде на круговой перекресток также важно соблюдать правила приоритета движения, где сам круг считается главной дорогой.
Многие водители неправильно осуществляют процедуру прогрева своего автомобиля зимой или даже полностью пропускают этот важный этап.