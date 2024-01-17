3 примера, как водители нечаянно убивают катализатор даже на новых автомобилях

Портал njcar. ru предупреждает о проблемах, связанных с катализатором, и дает советы водителям, чтобы минимизировать риски. Катализатор, даже дорогостоящий, требует внимания.
Засорение "сот" и их спекание из-за высоких температур могут привести к постепенному снижению мощности двигателя. Разрушение "сот" даже более серьезно, создавая керамическую пыль, которая может повредить двигатель.
Плохое качество бензина, присадки в топливе, особенности манеры вождения и даже преодоление луж могут стать причинами проблем с катализатором. Понимание этих рисков и аккуратное вождение помогут в сохранении и продлении срока службы катализатора.
Картофельные очистки и зола выступают прекрасным удобрением для картофеля.