3 примера, как водители нечаянно убивают катализатор даже на новых автомобилях

Заботимся о катализаторе: как избежать проблем и продлить срок службы

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Портал njcar. ru предупреждает о проблемах, связанных с катализатором, и дает советы водителям, чтобы минимизировать риски. Катализатор, даже дорогостоящий, требует внимания.

Фото: openverse by inju is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Засорение "сот" и их спекание из-за высоких температур могут привести к постепенному снижению мощности двигателя. Разрушение "сот" даже более серьезно, создавая керамическую пыль, которая может повредить двигатель.

Плохое качество бензина, присадки в топливе, особенности манеры вождения и даже преодоление луж могут стать причинами проблем с катализатором. Понимание этих рисков и аккуратное вождение помогут в сохранении и продлении срока службы катализатора.