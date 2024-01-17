Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пользователь Minecraft создал в нём классическую игру "Сапёр"
Сенчукова рассказала о разочаровании в Галкине* из-за его ошибки
НГ: в Давосе обсудили превращение Крыма в выжженную Газу
В Челябинске врачи извлекли из мозга ребенка кисту с паразитами
Макаревича* могут лишить звания народного артиста России
Российскую армию включили в ТОП-3 сильнейших в мире
Данный сорт капусты отличается устойчивостью к непогоде и вредителям
Суд официально зарегистрировал иск против Насти Ивлеевой на 1 млрд рублей
Захарова отреагировала на слова Макрона о недопустимости победы России
3 примера, как водители нечаянно убивают катализатор даже на новых автомобилях

Заботимся о катализаторе: как избежать проблем и продлить срок службы

0:42
Авто

Портал njcar. ru предупреждает о проблемах, связанных с катализатором, и дает советы водителям, чтобы минимизировать риски. Катализатор, даже дорогостоящий, требует внимания.

Заботимся о катализаторе: как избежать проблем и продлить срок службы
Фото: openverse by inju is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Засорение "сот" и их спекание из-за высоких температур могут привести к постепенному снижению мощности двигателя. Разрушение "сот" даже более серьезно, создавая керамическую пыль, которая может повредить двигатель.

Плохое качество бензина, присадки в топливе, особенности манеры вождения и даже преодоление луж могут стать причинами проблем с катализатором. Понимание этих рисков и аккуратное вождение помогут в сохранении и продлении срока службы катализатора.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Урожайность картошки вырастет в несколько раз: эта подкормка из двух ингредиентов творит чудеса

Картофельные очистки и зола выступают прекрасным удобрением для картофеля.

Эта простая подкормка положительно скажется на урожае картофеля
Рассада будет крепкой, если её подкормить эти дешёвым средством
Рассада будет удивительно крепкой: две капли дешёвого средства из аптеки помогут вырастить здоровые растения
Чудо-блюдо из полезной овсянки очень вкусное, и поможет остаться стройными
Полетят топливопровод и ключевые компоненты бака: какой уровень топлива в баке авто должен быть, чтобы избежать неприятностей
Daily Mail: учёные создали коронавирус GX-P2V со 100% смертностью Олег Володин Сербия и Косово: будет ли найден путь к примирению Михаил Плисюк В Эстонии отклонён законопроект о демонтаже "Бронзового солдата" Любовь Степушова
Какая вроде простота - приготовить яичницу: а не все знают, как правильно и в какое время ее надо солить
Какие продукты вредны для кошек
Наивкуснейшая картошка в рукаве готовится в два счёта: получается просто объедение
Наивкуснейшая картошка в рукаве готовится в два счёта: получается просто объедение
Последние материалы
Данный сорт капусты отличается устойчивостью к непогоде и вредителям
Суд официально зарегистрировал иск против Насти Ивлеевой на 1 млрд рублей
Захарова отреагировала на слова Макрона о недопустимости победы России
Аппетитный стейк из капусты с фаршем на ужин или обед
Билан забрал из приюта в Донецке кота по кличке Шахтёр
Медведев заявил, что существование Украины смертельно опасно для украинцев
Эксперт по рынку ритейла Карпов спрогнозировал повышение цен на яйца перед Пасхой
Mirror рассказала об отчаянии британцев из-за плохой работы автобусов
ТАСС: больницы Харькова переполнены ранеными солдатами ВСУ
Врач Павлова назвала заблуждением утверждение об омолаживающих свойствах костного бульона
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников