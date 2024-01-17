В ГИБДД предложили эффективный законный способ наказать автохама

Многие водители сталкиваются с автохамами на дороге, вызывающими проблемы и создающими опасные ситуации.
Представитель ГИБДД деликатно предлагает способы законного воздействия на нарушителей. Вместо конфликта рекомендуется звонить по номеру 112, подробно описывая происходящее и предоставляя данные о машине.
Это поможет патрулю ДПС в решении конфликта и предотвращении возможных опасных маневров. Безопасность и цивилизованное разрешение конфликтов — важные аспекты на дороге.
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