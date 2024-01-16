Через сколько километров пробега необходимо менять масло в двигателе

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Наиболее рекомендуемый интервал для замены масла в автомобиле обычно составляет 15 тысяч километров. Однако, эксперт Михаил Колодочкин из журнала "За рулем" предупреждает, что если вы часто оказываетесь в пробках или ваш двигатель подвергается высокой нагрузке, целесообразно сократить этот интервал в два раза.

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В руководствах по эксплуатации автомобилей, предоставляемых производителями, обычно указываются общие рекомендации по замене масла, основанные на их собственных испытаниях. Однако они не всегда учитывают различные условия эксплуатации, такие как частые пробки.

Михаил Колодочкин отмечает появление указаний в руководствах, советуя уменьшить интервал замены масла вдвое при использовании автомобиля в тяжелых условиях, включая постоянные пробки в городе.

Опытные владельцы автомобилей обычно придерживаются интервала замены масла в 5-7 тысяч километров, что, по словам Михаила Колодочкина, является оптимальным вариантом для обеспечения долгой и надежной работы двигателя.

Эксперт предупреждает, что даже при частых заменах масла не стоит экономить, выбирая самое дешевое и низкокачественное масло. Такой подход может привести к серьезным поломкам двигателя.