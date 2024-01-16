В ГИБДД нашли 3 эффективных способа защиты водителя от света фар встречных машин

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Зимнее время характеризуется короткими световыми днями, и многие водители сталкиваются с проблемой ослепления фарами встречных автомобилей. Эксперты портала njcar. ru обратились к представителям ГИБДД за советами по избежанию этого неудобства.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Ослепляющие фары могут вызвать дискомфорт для глаз водителя. Поэтому первым эффективным решением, предложенным в ГИБДД, являются специальные антибликовые очки с поляризационными линзами. Однако многие автовладельцы их не используют, считая неприемлемым носить "солнечные" очки в темное время суток. Другие сталкиваются с ограниченным выбором таких очков в России и сложностью подбора подходящей модели.

Вторым способом может быть тонировка верхней части лобового стекла автомобиля. Третий вариант, представляющий собой альтернативу специальным очкам или тонировке — использование специальных антибликовых козырьков. Этот аксессуар крепится к стандартному козырьку в салоне машины и представляет собой прозрачный прямоугольник из поляризованного пластика. Некоторые модели могут быть затемнены для защиты глаз водителя от дневных бликов.

Также существуют варианты с желтоватым оттенком, которые обычно используются в темное время суток. Опустив такой козырек во время ночной поездки, водитель сможет избежать ослепления фарами встречного потока, обеспечивая более комфортные условия для вождения и отсутствие дополнительных неудобств на дороге.