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В ГИБДД нашли 3 эффективных способа защиты водителя от света фар встречных машин

1:28
Авто

Зимнее время характеризуется короткими световыми днями, и многие водители сталкиваются с проблемой ослепления фарами встречных автомобилей. Эксперты портала njcar. ru обратились к представителям ГИБДД за советами по избежанию этого неудобства.

В ГИБДД нашли 3 эффективных способа защиты водителя от света фар встречных машин
Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Ослепляющие фары могут вызвать дискомфорт для глаз водителя. Поэтому первым эффективным решением, предложенным в ГИБДД, являются специальные антибликовые очки с поляризационными линзами. Однако многие автовладельцы их не используют, считая неприемлемым носить "солнечные" очки в темное время суток. Другие сталкиваются с ограниченным выбором таких очков в России и сложностью подбора подходящей модели.

Вторым способом может быть тонировка верхней части лобового стекла автомобиля. Третий вариант, представляющий собой альтернативу специальным очкам или тонировке — использование специальных антибликовых козырьков. Этот аксессуар крепится к стандартному козырьку в салоне машины и представляет собой прозрачный прямоугольник из поляризованного пластика. Некоторые модели могут быть затемнены для защиты глаз водителя от дневных бликов.

Также существуют варианты с желтоватым оттенком, которые обычно используются в темное время суток. Опустив такой козырек во время ночной поездки, водитель сможет избежать ослепления фарами встречного потока, обеспечивая более комфортные условия для вождения и отсутствие дополнительных неудобств на дороге.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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