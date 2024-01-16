В ГИБДД рассказали, что недокачанные шины могут стать причиной аварии

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Для каждого автомобиля существуют рекомендации производителя относительно давления в шинах, которые прописаны на табличке в проеме водительской двери. Хотя процесс накачки шин обычно не представляет сложности, важно подходить к этой задаче более внимательно в условиях низких температур.

Фото: openverse by mahela1993 is licensed under CC BY-SA 2.0

Недостаточное давление в шинах зимой может существенно повлиять на безопасность управления автомобилем и возможно привести к аварии. Представитель ГИБДД подчеркнул важность избегания подобных проблем. Важно учитывать, что при охлаждении газ в шинах сжимается, и если изначально шины были накачаны до рекомендованных 2,2 или 2,4 атмосфер в теплой среде, то при морозе этот показатель может уменьшиться примерно на 0,1 атмосферы на каждые 7 градусов.

Таким образом, начальные 2,2 или 2,4 атмосферы могут уменьшиться до 1,8 или 2 атмосфер. Если не обратить внимание на недокачанные шины, управление автомобилем ухудшится, включая торможение, что увеличит риск аварии. Кроме того, из-за недостаточного давления автомобиль будет иметь большое сопротивление, что приведет к увеличению расхода топлива.

Низкое давление в шинах также может привести к неравномерному износу протектора. Чтобы избежать подобных проблем, рекомендуется регулярно проверять давление в шинах, особенно после того, как автомобиль находился на улице несколько часов, и корректировать его, учитывая изменения температуры.

Таким образом, водителю предоставляется возможность сравнить фактическое давление с рекомендациями производителя.