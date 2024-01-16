Автоэксперт назвал зимнюю поломку в машине, которая обойдётся дороже всего

Зимой водителям приходится сталкиваться с различными трудностями, но одной из самых дорогостоящих поломок является утечка моторного масла, сообщает автоэксперт Никита Гудков.
Он подчёркивает, что это может произойти из-за прокола прокладки масляного фильтра в холодную погоду. Такая неисправность может повредить двигатель, если проблему не обнаружить и не устранить своевременно.
В основном водители также сталкиваются с разрядкой аккумулятора, утечкой масла из-за застывания прокладок и сальников, а также с неисправностями в системе вентиляции картера. Кроме того, замки дверей могут замерзнуть, а системы отопления и подогрева могут работать неэффективно.
По мнению эксперта, текущая зима в России особенно холодная, что приводит к замерзанию даже у новых или почти новых автомобилей. Однако для старых машин важно обращать внимание на общее состояние автомобиля, а не только на марку, модель или температурные условия.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.