Автоэксперт назвал зимнюю поломку в машине, которая обойдётся дороже всего

Автоэксперт Гудков назвал самую дорогую поломку автомобиля зимой

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Зимой водителям приходится сталкиваться с различными трудностями, но одной из самых дорогостоящих поломок является утечка моторного масла, сообщает автоэксперт Никита Гудков.

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Он подчёркивает, что это может произойти из-за прокола прокладки масляного фильтра в холодную погоду. Такая неисправность может повредить двигатель, если проблему не обнаружить и не устранить своевременно.

В основном водители также сталкиваются с разрядкой аккумулятора, утечкой масла из-за застывания прокладок и сальников, а также с неисправностями в системе вентиляции картера. Кроме того, замки дверей могут замерзнуть, а системы отопления и подогрева могут работать неэффективно.

По мнению эксперта, текущая зима в России особенно холодная, что приводит к замерзанию даже у новых или почти новых автомобилей. Однако для старых машин важно обращать внимание на общее состояние автомобиля, а не только на марку, модель или температурные условия.