Автоэксперт Соколов рассказал, как облегчить запуск двигателя при сильных морозах

Максим Соколов, эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", утверждает, что при экстремальных морозах рекомендуется прогревать двигатель автомобиля четыре раза в течение дня.
"Для достижения рабочей температуры +90 °C двигатель следует прогревать. В случае автоматической коробки передач можно выполнить несколько минутных переключений передач для более свободного движения масла в коробке. Обычно время прогрева составляет около 5-10 минут. Если это не привело к результату, рекомендуется отключить печку, магнитолу, подогрев стекол и сидений. Также рекомендуется включить и выключить ближний и дальний свет в течение 20-30 секунд", — отметил Соколов в беседе с RT.
При наличии механической коробки передач необходимо несколько раз нажать на педаль сцепления перед запуском двигателя. Эти рекомендации, по словам специалиста, актуальны даже для владельцев автомобилей, которые редко используют транспорт зимой.
Таким людям также следует проводить прогрев машины хотя бы периодически.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.