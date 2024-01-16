Автоэксперт Соколов рассказал, как облегчить запуск двигателя при сильных морозах

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Максим Соколов, эксперт онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", утверждает, что при экстремальных морозах рекомендуется прогревать двигатель автомобиля четыре раза в течение дня.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

"Для достижения рабочей температуры +90 °C двигатель следует прогревать. В случае автоматической коробки передач можно выполнить несколько минутных переключений передач для более свободного движения масла в коробке. Обычно время прогрева составляет около 5-10 минут. Если это не привело к результату, рекомендуется отключить печку, магнитолу, подогрев стекол и сидений. Также рекомендуется включить и выключить ближний и дальний свет в течение 20-30 секунд", — отметил Соколов в беседе с RT.

При наличии механической коробки передач необходимо несколько раз нажать на педаль сцепления перед запуском двигателя. Эти рекомендации, по словам специалиста, актуальны даже для владельцев автомобилей, которые редко используют транспорт зимой.

Таким людям также следует проводить прогрев машины хотя бы периодически.