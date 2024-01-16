Автомобилистам будет непросто: с 1 марта ужесточат требования технического осмотра

Согласно опубликованному документу Министерства транспорта РФ, с 1 марта 2024 года планируется ввести более строгий контроль за центрами проведения технического осмотра (ТО) с целью ужесточения процесса выдачи "серых" диагностических карт. Основными изменениями будут введение методики оценки пропускной способности пунктов технического осмотра и установление стандартного списка операций на техническом осмотре.
Согласно новым правилам, количество сотрудников на диагностической линии будет зависеть от числа точек осмотра, и количество технических экспертов на линии не должно превышать установленного числа диагностических постов. На передвижной диагностической линии разрешен всего один пост, и количество рабочих смен и часов работы в сутки строго ограничивается.
Целью этих изменений является закрытие законодательных пробелов, предотвращение возможности фиктивного увеличения пропускной способности пунктов ТО и предотвращение продажи "серых" диагностических карт. Важно отметить, что новые правила не должны повлиять на стоимость предоставляемых услуг.
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.