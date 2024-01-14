Это нам не нужно: куда деваются непроданные автомобили

Согласно представителю одной из крупнейших дилерских сетей в России, непроданные автомобили, которые не могут быть возвращены производителю после того, как дилер приобретает их для розничной продажи, имеют несколько вариантов дальнейшей судьбы.
Варианты включают временное предоставление автомобилей в аренду клиентам, у которых машина находится на ремонте, отправку на другие рынки для продажи, продажу с существенными скидками или на аукционе (с возможной потерей прибыли), а также утилизацию в случае полного отсутствия спроса. Решение зависит от стратегии и приоритетов конкретного дилера
У каждого опытного огородника на участке присутствует неотъемлемый атрибут — железная бочка с водой. С началом весны и до поздней осени дачники активно пользуются этим резервуаром, наполняя его водой, которая затем используется для полива всех растений в саду и огороде.