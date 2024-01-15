Не убей свой двигатель: какие обороты надо держать, чтобы не навредить двигателю

Эксперт портала njcar. ru рассказал о важности выбора оптимальных оборотов двигателя для обеспечения его долговечности и эффективной работы. Водителям стоит избегать постоянной работы на крайне высоких или низких оборотах, так как это может негативно сказаться на состоянии двигателя.
Длительная работа на высоких оборотах может увеличить нагрузку на двигатель и коробку передач, повышая расход масла и риск перегрева. Проблемы могут возникнуть при потере эффективности системы охлаждения. С другой стороны, постоянное движение на низких оборотах может повлиять на давление в системе смазки и привести к проблемам с механической коробкой передач.
Эксперт рекомендует поддерживать обороты в пределах 1800-3000 оборотов в минуту для обеспечения максимальной долговечности двигателя. Постоянное следение за оборотами поможет водителям поддерживать баланс между эффективностью и сохранением ресурса мотора.
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