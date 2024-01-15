Не убей свой двигатель: какие обороты надо держать, чтобы не навредить двигателю

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Оптимальные обороты двигателя: как выбрать баланс для долговечности и эффективности

0:57
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Эксперт портала njcar. ru рассказал о важности выбора оптимальных оборотов двигателя для обеспечения его долговечности и эффективной работы. Водителям стоит избегать постоянной работы на крайне высоких или низких оборотах, так как это может негативно сказаться на состоянии двигателя.

Оптимальные обороты двигателя: как выбрать баланс для долговечности и эффективности
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Длительная работа на высоких оборотах может увеличить нагрузку на двигатель и коробку передач, повышая расход масла и риск перегрева. Проблемы могут возникнуть при потере эффективности системы охлаждения. С другой стороны, постоянное движение на низких оборотах может повлиять на давление в системе смазки и привести к проблемам с механической коробкой передач.

Эксперт рекомендует поддерживать обороты в пределах 1800-3000 оборотов в минуту для обеспечения максимальной долговечности двигателя. Постоянное следение за оборотами поможет водителям поддерживать баланс между эффективностью и сохранением ресурса мотора.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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