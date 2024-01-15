ГИБДД заставит россиян пересдавать экзамены на водительские права

Новые правила дорожного движения: что ожидает водителей с 1 апреля 2024 года

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С 1 апреля 2024 года в России вступают в силу значительные изменения в правилах получения водительских прав и оформления соответствующих документов. Юрист Александр Бударагин выделил несколько ключевых изменений.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Одним из важных аспектов новых правил стал запрет на сдачу экзамена в ГИБДД на другие виды транспорта для лиц, лишенных прав за езду в пьяном виде. Такое ограничение направлено на повышение ответственности водителей и снижение аварийности.

Также лица, игнорирующие повестку в военкомат, могут потерять возможность получить водительские права. Это станет мерой давления на уклонистов, заставляя их исполнить требования военкомов.

Другие изменения включают необходимость наличия действующего паспорта и медицинской справки во время сдачи экзаменов, увеличение допустимых штрафных баллов с 5 до 7, а также новые правила признания иностранных водительских удостоверений недействительными для лиц, получивших российское гражданство.

Новые меры направлены на улучшение системы проверки, повышение качества подготовки водителей и обеспечение безопасности на дорогах.