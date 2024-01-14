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Сон как рукой снимет: советы опытных водителей

Опытные водители рассказали как не засыпать в долгой дороге

3:37
Авто

Водители с опытом решили вспомнить известные и простые способы сопротивления сну, чтобы добраться до места назначения в сохранности. Ознакомьтесь с данными исследования немецкой страховой компании BG ETEM.

Опытные водители рассказали как не засыпать в долгой дороге
Фото: openverse by jkalleyne is licensed under CC BY-SA 2.0

Ее эксперты проанализировали документацию по серьезным и смертельным ДТП, где усталость водителя была одной из причин. В 24,2% случаев отмечались признаки задремывания за рулем, а в 17,4% ошибка вождения, вызванная сонливостью. Каждое третье ДТП заканчивалось гибелью по крайней мере одного пассажира.

Есть и другая пугающая статистика. Исследование, проведенное компанией Ford в 2017 году, показало, что несколько часов недосыпа удваивают риск попадания в аварию. Шансы водителя, спавшего менее четырех часов, стать участником ДТП увеличиваются в 11,5 раз. 32% российских респондентов признали, что засыпали за рулем, а 3,8% просыпались от столкновения или падения в кювет. В Европе каждый пятый водитель засыпал хотя бы раз, и каждая пятая авария произошла из-за усталости водителя. Эта информация была получена в 2017 году, но предполагается, что с тех пор мало что изменилось.

Зарубежные эксперты утверждают, что водитель без сна в течение 17 часов реагирует так же, как человек с 0,4 промилле алкоголя в крови. Активность без сна в течение 22 часов эквивалентна 1,0 промилле. Рекомендуется избегать ночных поездок, когда организм готовится ко сну. Внимательность нужна водителям с заболеваниями дыхательной системы, нарушениями сна и тем, кто возвращается после ночной смены.

Также следует учитывать влияние некоторых лекарств. Основной совет в борьбе с желанием заснуть прост — ложитесь спать. Прослушивайте свое тело. Поездка в состоянии сонливости может закончиться плохо, так как человек может упустить момент, когда его мозг отключится. Остановитесь в безопасном месте, откиньте сиденье и поспите. Даже короткая дрема поможет прийти в себя и продолжить движение.

Однако и здесь нужно быть осторожным. Опытные путешественники отговаривают от сна в машине с работающим двигателем из-за риска отравления угарным газом. Обеспечьте хорошую вентиляцию, чтобы ваш отдых не закончился катастрофой. Всегда помните — сопротивление усталости и упорство в вождении сопряжены с рисками. Даже если вам осталось совсем немного до места. Существует риск уснуть, не осознавая этого.

Если не удается остановиться и поспать, все равно найдите ближайшую заправку, купите жевательную резинку, сухарики или орехи. Энергетический напиток (кофе или энергетик) в теории может помочь пробудиться. Но помните, что его действие временное и неодинаковое, и эффект не продлится долго. Из личного опыта рекомендуют жевать жевательную резинку. Она хорошо помогает против сонливости. Разнообразная, но не избыточная еда также может пригодиться. Главное не переборщите, потому что сытость только усилит сонливость.

Эти рекомендации лучше сочетать с правильной посадкой за рулем. Наклоненная спинка сиденья не только неудобна, но и вызывает расслабление. Установите ее близко к вертикали. Руки должны быть на руле в положении "десять два" или "четверть три".

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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