Продайте это или сожгите: от этих автомобилей у вас будет куча проблем

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Автоэксперты назвали худшие автомобили, от которых надо избавляться

3:22
Авто

Автоэксперты определили несколько машин, которые чаще всего подвержены поломкам. Эти выводы основаны на количестве неисправностей, стоимости ремонта и продолжительности срока службы. В ходе опроса владельцев автомобилей возрастом 5 лет каждый пятый респондент высказал жалобы хотя бы на одну неисправность в своем авто.

Автоэксперты назвали худшие автомобили, от которых надо избавляться
Фото: openverse by RL GNZLZ is licensed under CC BY-SA 2.0

Возможность выбора надежного автомобиля все же существует, но есть модели, которые увеличивают вероятность того, что расходы на ремонт возникнут раньше, чем пассажиры услышат подозрительный звук из-под капота. Вот подборка из 25 наихудших моделей, согласно результатам исследования:

Opel Mokka X (2016-2019)

44% автомобилей Mokka X столкнулись с неисправностями в системе кондиционирования воздуха или спутниковой навигации. 80% машин можно было продолжать использовать, но ремонт для оставшихся 20% владельцев потребовал больше недели, при этом лишь 60% ремонтов были бесплатными. Большинство владельцев сталкивались с счетами до 200 фунтов стерлингов, но 10% из них получили счета от 1001 до 1500 фунтов стерлингов.

Nissan Qashqai (2014-2020)

Дизельный двигатель "Кашкая" получил наименьшую оценку среди всех моторов этого кроссовера. Отказ аккумулятора был основной причиной проблем, но также наблюдались проблемы с кузовом. 30% машин оказались непригодными к использованию, но все они были отремонтированы в течение недели. Только 10% требовали длительного ремонта. Однако 30% владельцев были вынуждены оплатить ремонт, причем 10% из них заплатили от 51 до 100 фунтов стерлингов, а 15% — от 101 до 200 фунтов стерлингов.

Opel Astra (с 2015 года)

32% "Астр" столкнулись с неисправностями электрики, не связанными с двигателем. Также были проблемы с аккумулятором, двигателем, коробкой передач/сцеплением и отделкой салона. 11% машин оказались непригодными к использованию из-за неисправностей, и в 67% случаев устранение неполадок заняло более недели. 6% владельцев пришлось заплатить более 1500 фунтов стерлингов.

Jaguar I-Pace (с 2018 года)

I-Pace получил самую низкую оценку надежности среди всех электромобилей в исследовании: 30% машин выходили из строя. Большинство владельцев столкнулись с проблемами с 12-вольтовым аккумулятором, спутниковой навигацией и электрикой. 45% неисправностей были достаточно серьезными, чтобы машина стала непригодной к использованию, и 75% из них требовали более недели для устранения неисправности. Везение заключалось в том, что все ремонты были выполнены по гарантии.

Audi A6 (с 2018 года)

47% A6 выходили из строя из-за проблем с электрикой, двигателем и спутниковой навигацией. 4% машин поломались, но 37% столкнулись с серьезными неполадками, на решение которых ушло более недели. Большинство случаев ремонта были оплачены по гарантии, но 7% владельцев получили счета на сумму от 201 до 300 фунтов стерлингов.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Игорь Моржаретто
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