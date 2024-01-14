Безопасное вождение в зимних условиях: советы от автоэксперта

В связи с ухудшением погодных условий на дорогах, технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE, Алексей Рузанов, поделился рекомендациями по безопасному вождению в условиях снегопада и гололеда в интервью газете "Известия".
Эксперт подчеркнул важность осторожного использования педалей газа и тормоза при движении по заснеженным дорогам. Он также отметил наличие в современных автомобилях режимов вождения "зима" или "эко", которые повышают устойчивость курсового движения и снижают риск пробуксовки.
Неотъемлемой частью безопасности является увеличение дистанции между автомобилями в зимний период вдвое, а также учет бокового интервала.
Телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что российские артисты должны были 1 января принести покаяние за участие в новогодних телевизионных передачах.