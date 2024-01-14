Какие бренды моторного масла стали лидерами после отказа крупных импортных производителей в России

Автоэксперты назвали самые популярные моторные масла в РФ

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Аналитики автомобильной отрасли представили данные о предпочтениях водителей в России относительно моторных масел. В прошлом году произошли существенные изменения на рынке, вызванные влиянием внешних политических факторов. Множество новых брендов заменили крупных импортных производителей, отказавшихся от поставок в страну.

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Выводы аналитиков показали, что особенно востребованными стали моторные масла с вязкостью 0W-20, которые ранее оказались недооцененными. На втором месте оказались масла 5W-30. По объему упаковок лидируют 4-литровые, за ними следуют литровые бутылки. Расфасованные масла немного потеряли популярность. Самым популярным брендом масел на российском рынке стал отечественный Lukoil.

За ним идет корейский ZIC, значительно увеличивший свою долю рынка. Британская Shell опустилась на третье место, а четвертое место занимает Sintec. Среди других популярных брендов выделяются японский Idemitsu и корейский Kixx. В то время как иностранные Mobil и Castrol потеряли популярность на российском рынке.

Опрос автомобилистов также выявил, что при выборе масла важно соблюдать соотношение цены и качества. Бренд Sintec оказался наиболее удовлетворительным для потребителей, а Gazpromneft и корейский Kixx заняли второе и третье места. За ними следуют Lukoil и Rosneft.

При выборе моторного масла важно помнить, что не стоит рисковать и выбирать сомнительно дешевые или малоизвестные бренды. На российском рынке представлено множество проверенных отечественных брендов, а также несколько крупных зарубежных производителей. Важно обращать внимание на подлинность продукции и избегать подделок, которые могут повредить двигатель автомобиля.