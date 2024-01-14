Автоэксперт Баканов рассказал, как не попасть в аварию на заснеженной дороге

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С наступлением зимы, вместе с холодами и снегопадами, учащаются случаи аварийных ситуаций на дорогах. Как избежать попадания в ДТП и уверенно себя чувствовать на заснеженном дорожном покрытии, рассказал автомобильный эксперт Петр Баканов в интервью для "Слово и Дело".

Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Эксперт отмечает, что даже если ваш автомобиль в отличном состоянии, любой маневр зимой следует выполнять вдвое медленнее. Лед и снег существенно уменьшают сцепление, поэтому каждое движение в зимнее время стоит тщательно продумывать заранее.

Кроме того, важно поддерживать максимальную концентрацию внимания на дороге, не отвлекаясь на незначительные факторы.

По словам Баканова, также значительную роль играет правильная посадка водителя за руль, что способствует лучшей устойчивости автомобиля на дороге.