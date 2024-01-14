Автоэксперт Архиреев дал совет задумавшимся о смене авто россиянам

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В 2021 году средняя стоимость подержанных автомобилей значительно возросла. Если в январе средняя цена на такие автомобили составляла около 688 тысяч рублей, то к ноябрю этот показатель вырос до впечатляющих 922 тысяч. Эта динамика заставила многих владельцев задуматься о возможности продажи своих автомобилей и приобретении новых.

Фото: openverse by Steve A Johnson is licensed under CC BY 2.0

В интервью для "Народных Новостей" автоэксперт Виталий Архиреев высказал свое мнение о том, стоит ли решаться на такой шаг.

Как пояснил специалист, большинство владельцев автомобилей приобретают их с единственной целью - заменить их на новые модели. Тем не менее, даже с учетом текущих высоких цен за подержанные авто, вырученной суммы, скорее всего, будет недостаточно для приобретения нового автомобиля, учитывая, что средняя стоимость новых машин в 2022 году превышает 2 миллиона 200 тысяч рублей.

Однако, если у владельца действительно есть желание обновить свой автопарк, есть возможность легко продать текущий автомобиль.