10 самых недорогих японских автомобилей в России

Россияне всегда высоко ценили японские автомобили за их надежность, долговечные атмосферные моторы и богатый набор опций. Несмотря на ограничения, связанные с импортом, эта любовь остается активной.

Фото: openverse.org by Tokumeigakarinoaoshima is licensed under CC BY-SA 4.0.

На вершине списка бюджетных японских моделей без пробега в России находится седан Toyota Vios, предлагаемый по цене 1 799 000 рублей. Он оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем на 112 л. с. в паре с вариатором.

Вторую позицию занимает небольшой хэтчбек Suzuki Swift, стоимостью 1 949 000 рублей, с 1,2-литровым двигателем мощностью 83 л. с. и роботизированной коробкой передач.

Suzuki Ciaz, с седаном, предлагаемым от 2 117 000 рублей, занимает третье место, а Suzuki Baleno, с ценой от 2 440 000 рублей, и Suzuki Ertiga за 2 590 000 рублей, занимают четвертое и пятое места соответственно.

На шестом месте располагается Toyota Raize, стоимость которого составляет 2 590 000 рублей, с 1,0-литровым мотором мощностью 98 л. с.

Кроссовер Nissan Qashqai занимает седьмую позицию, доступен за 2 640 000 рублей, с 1,2-литровым двигателем на 115 л. с. и вариатором.

Далее в списке следует еще один кроссовер — Mitsubishi Xpander за 2 750 000 рублей.

Седаны Toyota Corolla, стоимостью от 2 800 000 рублей, с 1,2-литровым двигателем на 116 л. с. и вариатором, также представлены на рынке.

Завершает список Mitsubishi Xpander в версии Cross, предлагаемый за 2 900 000 рублей.