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Эффективные способы ускоренного прогрева салона вашего автомобиля зимой

1:29
Авто

Зимой многие водители сталкиваются с неудобствами из-за необходимости быстрого прогрева салона своего автомобиля. Портал njcar.ru предлагает несколько методов, которые помогут сократить время, затрачиваемое на ожидание прогрева автомобиля каждый день.

Эффективные способы ускоренного прогрева салона вашего автомобиля зимой
Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

В первую очередь, рекомендуется активировать режим "рециркуляции" в системе вентиляции вашего автомобиля, чтобы прогревать воздух из салона, а не холодный воздух с улицы. Этот метод позволяет достигнуть комфортной температуры в салоне значительно быстрее. Однако следует учитывать, что в этом режиме возможно повышение вероятности запотевания стекол из-за циркуляции влажности внутри автомобиля.

Не забывайте включать подогрев сидений, руля и заднего стекла вашего автомобиля. Они также представляют собой значительные источники тепла. Хотя по эффективности они могут не сравниться с отопителем, но в совокупности они существенно способствуют справлению с холодом.

При использовании подогрева сидений, рекомендуется установить максимальную мощность. Системы обогрева стекол могут не добавить много тепла в салон, но выполняют важную функцию - предотвращают утечку тепла из автомобиля через передние и задние стекла.

Помимо встроенных систем, стоит задуматься о применении портативного электронагревателя воздуха для автомобиля. Подобные устройства подключаются к прикуривателю и могут пригодиться, например, для быстрого разогрева замерзших рук во время очистки снега с машины.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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