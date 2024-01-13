Что не стоит делать, чтобы ваша "ласточка" прослужила дольше

На портале njcar. ru выделены пять распространенных ошибок водителей, которые могут привести к преждевременной поломке автомобиля.
Фото: Полоников Даниил Pravda.ru
Экономия на топливе: Постоянная езда на минимуме топлива в баке может привести к перегреву топливного насоса, так как охлаждение осуществляется только при его полном погружении в топливо. Это может стать причиной выхода насоса из строя.
Держание сцепления нажатым на светофоре: Постоянное удерживание педали сцепления в нажатом состоянии при остановке может повысить нагрузку на детали сцепления, приводя к их преждевременному износу, особенно выжимному подшипнику и корзине сцепления.
Раскручивание мотора до красной зоны без прогрева: Работа мотора на повышенных оборотах без предварительного прогрева при низких температурах может вызвать образование задиров в цилиндрах из-за неэффективного распределения масла в двигателе.
Гонки на светофоре: Интенсивное использование газа и частые резкие старты могут привести к предварительному износу коробки передач, особенно для автомобилей с автоматической коробкой передач. Также это может ускорить износ тормозной системы.
Проезд по неровной дороге с высокой скоростью: При проезде по неровной дороге важно сбрасывать скорость, чтобы уменьшить нагрузку на подвеску. В противном случае, передние рычаги, стойки и шаровые опоры подвергаются сильным ударам, что может привести к их преждевременному износу.
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