АИ-92 против АИ-95: почему в мороз лучше выбрать дешёвое топливо

4 причины, почему опытные водители зимой используют вместо бензина АИ-95 топливо АИ-92

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Цены на бензин в России поднялись, и водители сталкиваются с вопросом выбора между АИ-92 и АИ-95 в зимний период.

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Портал njcar. ru выделяет несколько причин, почему даже при рекомендациях производителя остановить выбор на АИ-95, в мороз лучше использовать более дешёвое топливо — АИ-92. В основном это связано с особенностями современных двигателей, автоматически регулирующих работу под реальное октановое число.

Добавки, улучшающие работу двигателя, ограничены, и потери октанового числа в баке быстро происходят из-за испарения метил трет-бутилового эфира (МТБЭ). АИ-92 имеет меньшее содержание МТБЭ, что делает его предпочтительным в холодную погоду. Кроме того, он стоит дешевле, что также важно для водителей.