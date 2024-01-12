"АвтоВАЗ" в 2024 году выведет на рынок новый бренд

АвтоВАЗ планирует представить новый автомобильный бренд в 2024 году, как указано в презентации, представленной президентом компании Максимом Соколовым.
В документе отмечается, что новый бренд будет ориентирован на лицензионные автомобили в сегментах C/D.
По информации, полученной из пресс-службы компании, планируется осуществить запуск нового бренда в 2024 году, хотя конкретные детали проекта не были раскрыты. "АвтоВАЗ" в настоящее время владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге.
В мае прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в государственную собственность РФ. В настоящее время модельный ряд бренда включает в себя четыре семейства автомобилей: Vesta, Largus, Granta и Niva.
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