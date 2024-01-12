"АвтоВАЗ" в 2024 году выведет на рынок новый бренд

"АвтоВАЗ" планирует представить в 2024 году новый автомобильный бренд

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АвтоВАЗ планирует представить новый автомобильный бренд в 2024 году, как указано в презентации, представленной президентом компании Максимом Соколовым.

Фото: Openverse by KIR1984 photos is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

В документе отмечается, что новый бренд будет ориентирован на лицензионные автомобили в сегментах C/D.

По информации, полученной из пресс-службы компании, планируется осуществить запуск нового бренда в 2024 году, хотя конкретные детали проекта не были раскрыты. "АвтоВАЗ" в настоящее время владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге.

В мае прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в государственную собственность РФ. В настоящее время модельный ряд бренда включает в себя четыре семейства автомобилей: Vesta, Largus, Granta и Niva.