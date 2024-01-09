Автоэксперт Рузанов: зимой дистанцию между авто лучше увеличить в два раза

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Для безопасного движения в условиях снегопада и гололеда существует несколько важных правил, о которых рассказал технический директор международной сети автосервисов FIT SERVICE, Алексей Рузанов.

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"В первую очередь, выезжая на заснеженную дорогу, старайтесь максимально плавно использовать педали газа и тормоза. Зимой важно проявлять повышенное внимание, особенно в снегопад, и совершать все маневры медленно и осторожно. Лучше придерживаться принципа "тише едешь — дальше будешь"", — подчеркнул Рузанов.

Он также отметил, что на современных автомобилях доступны режимы вождения, такие как "зима" или "эко", которые способствуют улучшению устойчивости и предотвращению пробуксовок.

"Второе важное правило — поддерживайте безопасную дистанцию. В условиях сниженной видимости или на снежной дороге рекомендуется увеличить дистанцию вдвое, чтобы избежать столкновения с бампером впереди и обеспечить боковой интервал", — добавил автоэксперт.

Рузанов также отметил проблемы, связанные с переметами, колеями и сугробами на обочинах, ухудшающими видимость и сужающими проезжую часть.

"При переметах на дороге важно сменить полосу, въезжая на снежный бугор под острым углом и на низкой скорости. При обгоне и перестроениях не рекомендуется круто поворачивать руль", — подчеркнул специалист.

В условиях снегопада Рузанов также рекомендует включать не только габариты, но и ближний свет, противотуманные фары. При подъезде к перекрестку полезными будут и аварийные мигалки, сообщает "Известия".

"Если есть возможность избежать поездки на автомобиле в снегопад, это будет наилучшим решением", — заключил Рузанов.