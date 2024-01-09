Минпромторг сообщил том, что в 2023 году продажи новых легковых автомобилей в РФ достигли 1,06 млн

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В 2023 году Россия продала около 1,06 миллиона новых легковых автомобилей. В 2022 году этот показатель был на 62% ниже. Соответствующие данные приводит "Ведомости", ссылаясь на АО "Паспорт промышленный консалтинг" ("Автостат").

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Таким образом, Lada Granta с результатом 191 074 автомобиля стала наиболее бюджетным авто в этом году. За ним расположены китайский Haval Jolion, у которого 48 980 единиц, и Lada Niva — 46 850 штук.

Продажи легковых коммерческих автомобилей выросли на 35%. Лидером стал КамАЗ (около 28 237 автомобилей), за ним идут китайские Shacman и FAW.

Отмечается, что в общем объёме в стране было продано 1,32 миллиона единиц автотехники. Больше половины произведена в России. Как сообщает издание, продажи легковушек оказались лучше ожиданий.

Ранее сообщалось о том, что завод Hyundai в Петербурге возобновил работу 9 января. Отмечается, что на предприятии остались работать 800 человек. Сегодня завод осуществляет работы в одну смену. Завод был открыт в 2010 году, на нем были сконструированы Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.