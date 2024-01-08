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В России будут выпускать новую Kia Seltos

1:10
Авто

Российские автодилеры нашли способ выпускать Kia Seltos. Сообщается, что все автомобили были выпущены на калининградском "Автоlоре". Пока неизвестно, когда кроссовер появится на рынке.

В России будут выпускать новую Kia Seltos
Фото: Openverse by DennisM2 is licensed under CC0 1.0

"Автодор" также привёл информацию о том, что после получения комплектующих досборка Kia Seltos будет завершена.

Ранее стало известно, что модели, не прошедшие проверку, скопились на промышленной площадке завода после закрытия линии в 2023 году.

Причина паузы — проблемы с поставками из Южной Кореи комплектующих.

Ранее сообщалось о том, что четыре транспортных средств, управление которыми возможно без водительских прав. Квадрицикл представляет собой легкий, компактный автомобиль с невысокой мощностью. Он может иметь мотоциклетное или автомобильное сиденье. В некоторых странах эти автомобили допускаются к управлению без водительского удостоверения. В России для управления квадрициклами требуются права категории B1, которые можно получить вместе с обычными правами категории B.

Автор Илья Ключников
Илья Ключников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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