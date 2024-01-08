Российские автодилеры нашли способ выпускать Kia Seltos. Сообщается, что все автомобили были выпущены на калининградском "Автоlоре". Пока неизвестно, когда кроссовер появится на рынке.
"Автодор" также привёл информацию о том, что после получения комплектующих досборка Kia Seltos будет завершена.
Ранее стало известно, что модели, не прошедшие проверку, скопились на промышленной площадке завода после закрытия линии в 2023 году.
Причина паузы — проблемы с поставками из Южной Кореи комплектующих.
Ранее сообщалось о том, что четыре транспортных средств, управление которыми возможно без водительских прав. Квадрицикл представляет собой легкий, компактный автомобиль с невысокой мощностью. Он может иметь мотоциклетное или автомобильное сиденье. В некоторых странах эти автомобили допускаются к управлению без водительского удостоверения. В России для управления квадрициклами требуются права категории B1, которые можно получить вместе с обычными правами категории B.
Российский певец Леонид Агутин покинул РФ.