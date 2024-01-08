В России будут выпускать новую Kia Seltos

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Российские автодилеры нашли способ выпускать Kia Seltos. Сообщается, что все автомобили были выпущены на калининградском "Автоlоре". Пока неизвестно, когда кроссовер появится на рынке.

Фото: Openverse by DennisM2 is licensed under CC0 1.0

"Автодор" также привёл информацию о том, что после получения комплектующих досборка Kia Seltos будет завершена.

Ранее стало известно, что модели, не прошедшие проверку, скопились на промышленной площадке завода после закрытия линии в 2023 году.

Причина паузы — проблемы с поставками из Южной Кореи комплектующих.

Ранее сообщалось о том, что четыре транспортных средств, управление которыми возможно без водительских прав. Квадрицикл представляет собой легкий, компактный автомобиль с невысокой мощностью. Он может иметь мотоциклетное или автомобильное сиденье. В некоторых странах эти автомобили допускаются к управлению без водительского удостоверения. В России для управления квадрициклами требуются права категории B1, которые можно получить вместе с обычными правами категории B.