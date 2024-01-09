Автоэксперт Трошанов назвал главное правило езды в снегопад

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Эксперт поделился особенностями управления автомобилем в условиях сильного снегопада. Из-за значительных осадков видимость на дороге снижается, что особенно актуально зимой. Последствия снегопадов затрудняют движение, приводя к образованию длительных автомобильных пробок.

Фото: Андрей Ковалев / Правда.ру

Автоэксперт Антон Трошанов рассказал о правилах, которые водителям и пассажирам следует соблюдать в снежные дни. Из-за ограниченных ресурсов коммунальных служб дороги часто не успевают быть очищенными во время интенсивных снегопадов. Именно поэтому специалист рекомендует автомобилистам изменить свой стиль вождения. Прежде всего, водители должны быть особенно внимательны к скоростному режиму.

Зимой, особенно в снегопады, следует увеличивать дистанцию между автомобилями. Также важно учесть, что снег, скапливающийся между полосами движения или колеями, увеличивает риск заносов. Поэтому при изменении полосы следует избегать рывков и плавно поворачивать руль. Эксперт напоминает, что в снегопады разметка на дороге может быть скрыта под снегом, поэтому водителям следует ориентироваться на дорожные знаки, при этом придерживаясь правой стороны.

Трошанов также предостерегает пешеходов, советуя им учитывать не только сигналы светофоров, но и поведение водителей: "Мы следим за реакцией водителя, за его движениями, контролируем ситуацию, чтобы избежать наезда, даже если водитель не видит нас". Специалист напоминает пешеходам, что при передвижении вдоль дороги в темное время суток на одежде должны быть элементы светоотражения, а передвигаться лучше всего против потока движущихся автомобилей.