Эксперты рассказали, как подорожает ремонт автомобилей в этом году

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Эксперты выявили причины увеличения стоимости обслуживания автомобилей в предстоящем году. В 2023 году затраты на ремонт автомобиля выросли на четверть по сравнению с предыдущим годом, причем независимые автосервисы подняли цены на свои услуги именно на этот процент. Причины данного роста связаны с дорогими автозапчастями и нехваткой квалифицированных мастеров. В Москве стоимость нормо-часа уже превысила 10 тыс. рублей, и, по мнению экспертов, в следующем году она продолжит свой рост.

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Союз автосервисов России отмечает, что услуги независимых станций техобслуживания подорожали в среднем на 10%, а цены на автозапчасти увеличились на 15%. Некоторые комплектующие, такие как лобовые стекла, даже стали дешевле из-за их избыточного поступления из Китая. Тем не менее, большинство водителей не склонны переходить на китайские аналоги, предпочитая оригинальные запчасти.

Согласно различным данным, на российском рынке сейчас представлено до 50% контрафактных запчастей, масел и автохимии. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин отмечает, что подделываются все виды запчастей, и их цены часто сопоставимы с оригинальными. Система сертификации неэффективна, и большинство станций техобслуживания даже не осознают, что используют контрафакт.

Директор по послепродажному обслуживанию компании "Бип-Сервис" Александр Пантелеев предлагает перейти на аналоги, чтобы сократить долю контрафактных товаров на рынке. Страховые компании также сталкиваются с ростом расходов из-за дорогих запчастей, что приводит к увеличению стоимости полисов каско. По мнению экспертов, в 2024 году цены на техобслуживание снова возрастут из-за дефицита кадров, вынуждая сервисы повышать зарплаты, которые затем переносятся на клиентов. Стоимость нормо-часа увеличится на 10% как минимум.