Инспектор ГИБДД рассказал, нужно ли включать поворотник на изгибе главной дороги

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Многих водителей раздражает ситуация, когда участники дорожного движения не используют поворотники при выполнении маневров. На портале njcar. ru было проведено интервью с представителем ГИБДД, чтобы выяснить, когда использование указателей поворота является обязательным, а когда — избыточным.

Фото: openverse by janandersen_dk is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Наибольшие недопонимания возникают на нерегулируемых перекрестках в форме "Т" или "Y", где главная дорога пересекает "ножку" и направляется в одно из ответвлений. В отличие от обычных перекрестков, здесь вопросы возникают относительно того, должен ли водитель, двигающийся по "ножке" и собирающийся продолжить движение по главной дороге, использовать поворотники для обозначения своих намерений.

Согласно Правилам дорожного движения (ПДД), использование поворотников четко описано в пункте 8.1: "Перед началом движения, сменой полосы, выполнением поворота (разворота) и остановкой водитель обязан подавать сигналы с помощью световых указателей поворота в соответствии с направлением движения".

В контексте обсуждаемой ситуации это означает, что водитель, двигаясь по своей полосе и не собираясь менять полосу движения или пересекать линии разметки, не обязан использовать поворотники, поскольку формально отсутствует намерение совершать маневр.

Использование указателей поворота становится обязательным только в том случае, если водитель планирует перейти на второстепенную дорогу.

Однако данное правило применимо лишь в том случае, если разметка на таком перекрестке является четко видимой, а не скрытой под грязью или снегом. В подобных ситуациях водители опираются на дорожные знаки, определяющие приоритет движения, и, возможно, на указатели полос движения.

Важно также учесть пункт 9.1 ПДД, согласно которому, при отсутствии разметки "Количество полос движения определяется водителями с учетом ширины проезжей части, габаритов транспортных средств и необходимых интервалов между ними.

При этом стороной, предназначенной для встречного движения на дорогах с двусторонним движением без разделительной полосы, считается половина ширины проезжей части, расположенная слева".

Следовательно, при отсутствии разметки водителям следует предполагать, что центральная линия дороги виртуально присутствует. В соответствии с этим предположением использование поворотников становится необходимым: если они собираются свернуть с главной дороги, они должны включить указатели поворота, а если они планируют продолжить движение по главной дороге, они могут оставить поворотники выключенными.