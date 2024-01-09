10 вещей, которые должны быть в багажнике каждого автомобиля зимой

Перед началом холодного времени года, целесообразно пересмотреть содержимое багажника вашего автомобиля. Автоэксперт Алексей Рузанов предоставил список необходимых вещей, которые следует иметь в багажнике зимой.
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Прежде всего, избавьтесь от летних аксессуаров, таких как пледы, надувные круги, зонты и солнцезащитные кремы. Сосредоточьтесь на подготовке к тому, что может пригодиться на снежных дорогах.
Щетка со скребком для льда: Проверьте работоспособность вашей старой щетки и поместите ее в багажник. Этот аксессуар особенно важен для тех, у кого нет гаража или парковочного места, так как он пригодится даже после короткой поездки.
Незамерзающая жидкость для стекол: Зимой расход омывайки увеличивается из-за погодных условий и обработки дорог. Храните небольшой запас, который также можно использовать для протирки фар.
Пусковые провода с большим сечением: Не думайте, что проблемы с разряженным аккумулятором случаются только с соседями. Пусковые провода могут пригодиться вам или другим водителям в зимние дни.
Исправное запасное колесо и комплект для замены: Убедитесь, что у вас есть исправная "запаска", баллонный ключ, насос-компрессор и домкрат. Проверьте весь комплект перед наступлением морозов.
Буксировочный трос и лопата: Трос может быть полезен в различных ситуациях, особенно при городской эксплуатации автомобиля. Также положите в багажник компактную, но прочную лопату.
В дополнение к основному списку, можно добавить необязательные, но полезные предметы, такие как мощный фонарик, салфетки с содержанием спирта, аэрозоль для размораживания замков, устройство для пуска и зарядки аккумулятора, а также теплые рукавицы.
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