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10 вещей, которые должны быть в багажнике каждого автомобиля зимой

1:55
Авто

Перед началом холодного времени года, целесообразно пересмотреть содержимое багажника вашего автомобиля. Автоэксперт Алексей Рузанов предоставил список необходимых вещей, которые следует иметь в багажнике зимой.

10 вещей, которые должны быть в багажнике каждого автомобиля зимой
Фото: openverse by Atomic Taco is licensed under CC BY-SA 2.0

Прежде всего, избавьтесь от летних аксессуаров, таких как пледы, надувные круги, зонты и солнцезащитные кремы. Сосредоточьтесь на подготовке к тому, что может пригодиться на снежных дорогах.

  • Щетка со скребком для льда: Проверьте работоспособность вашей старой щетки и поместите ее в багажник. Этот аксессуар особенно важен для тех, у кого нет гаража или парковочного места, так как он пригодится даже после короткой поездки.
  • Незамерзающая жидкость для стекол: Зимой расход омывайки увеличивается из-за погодных условий и обработки дорог. Храните небольшой запас, который также можно использовать для протирки фар.
  • Пусковые провода с большим сечением: Не думайте, что проблемы с разряженным аккумулятором случаются только с соседями. Пусковые провода могут пригодиться вам или другим водителям в зимние дни.
  • Исправное запасное колесо и комплект для замены: Убедитесь, что у вас есть исправная "запаска", баллонный ключ, насос-компрессор и домкрат. Проверьте весь комплект перед наступлением морозов.
  • Буксировочный трос и лопата: Трос может быть полезен в различных ситуациях, особенно при городской эксплуатации автомобиля. Также положите в багажник компактную, но прочную лопату.

В дополнение к основному списку, можно добавить необязательные, но полезные предметы, такие как мощный фонарик, салфетки с содержанием спирта, аэрозоль для размораживания замков, устройство для пуска и зарядки аккумулятора, а также теплые рукавицы.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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