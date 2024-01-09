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Названы три причины, почему опасно обгонять автомобиль ГИБДД

2:08
Авто

Иногда водителям приходится двигаться позади медленно движущегося патрульного автомобиля ДПС. Решение об обгоне не всегда является оптимальным, поскольку это может привести к нарушению правил и привлечению к административной ответственности в виде штрафа в 500 рублей или даже лишения водительского удостоверения.

Названы три причины, почему опасно обгонять автомобиль ГИБДД
Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Большинство водителей сталкивались с ситуацией, когда передвигается автомобиль ГИБДД с характерной раскраской и мигающими спецсигналами на крыше. В таких ситуациях водителю приходится решать, следует ли обгонять служебное транспортное средство или лучше воздержаться.

Ответ зависит от нескольких факторов. Например, если полицейские движутся без включенных мигалок со скоростью, близкой к разрешенной в данной местности, можно безопасно совершить обгон.

Важно избегать обгонов по встречной полосе с пересечением сплошной линии разметки, так как это приведет к составлению протокола о нарушении ПДД. Даже обгон полицейских без использования встречной полосы может быть небезопасным.

Нельзя исключить наличие установленной камеры для автоматической фиксации скорости в полицейском автомобиле, даже если он двигается с незначительным превышением разрешенной скорости.

Например, если патрульное авто ехало со скоростью 70 км/ч на участке с ограничением в 60 км/ч, камера может засечь, что при обгоне скорость увеличилась до 90 км/ч, что подлежит штрафу в 500 рублей.

Если патрульное авто использует мигалку и сирену, обгон запрещен согласно ПДД. Нарушение этого правила влечет штраф в размере 5000 рублей или лишение водительских прав на 1,5 года.

Дополнительно, при обгоне патрульного автомобиля стоит обращать внимание на исправность световозвращающих устройств вашего автомобиля. Например, неисправность повторителя стоп-сигнала может привести к штрафу в 500 рублей и предписанию на устранение неисправности в течение 10 дней.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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