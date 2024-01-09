Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Певец Шарлот обратился к патриарху Кириллу в надежде на искупление
Афганистан 2.0. Страны НАТО уже пообещали эвакуацию украинским офицерам
Kan China: Россия не запаниковала, получив неприятные новости о проекте "Арктик СПГ-2"
Эффективный метод против мучнистой росы
Steam установил новый рекорд — более 33,7 млн онлайн-пользователей
Нутрициолог Пик назвала способы совмещать алкоголь и похудение
Ученые изобрели инновационную таблетку, вызывающую чувство сытости
Вкуснейший салат с креветками, пекинской капустой и ананасами
ВОЗ прогнозирует новую пандемиию в мире

Сколько автомобилей за раз может остановить инспектор ДПС

3:02
Авто

Сотрудник ДПС вправе останавливать сразу несколько автомобилей. Портал njcar.ru узнал у представителя ГИБДД, как в таких случаях фиксируются нарушения и обязан ли водитель ожидать своей очереди.

Сколько автомобилей за раз может остановить инспектор ДПС
Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Хотя федеральный закон "О полиции" не устанавливает явных ограничений на количество транспортных средств, которые может остановить инспектор ГИБДД за один раз, имеются определенные правила.

Согласно пункту 67 Административного регламента, инспектор обязан устанавливать приоритеты, пресекая наиболее опасные нарушения в первую очередь. При равнозначных нарушениях инспектор может останавливать несколько автомобилей одновременно, при этом соблюдая минимальное время взаимодействия с каждым водителем.

Остановка нескольких автомобилей может быть обоснована, например, при рейде по ориентировке или в случае нештатной ситуации на дороге, требующей усиленного контроля со стороны ГИБДД.

Тем не менее, остановка нескольких транспортных средств не освобождает сотрудника ГИБДД от обязанности соблюдения установленных правил взаимодействия с гражданами. Независимо от количества остановленных машин, инспектор обязан мгновенно подходить к водителям в соответствии с пунктом 89 Административного регламента ГИБДД N664.

Обычно один сотрудник ДПС осуществляет остановку транспорта, в то время как другой, действуя параллельно, заполняет необходимые документы.

В процессе проверки нескольких автомобилей полицейский обязан представиться каждому водителю, подходя с водительской стороны. По запросу граждан страж порядка должен предъявить свое служебное удостоверение. Затем инспектор ГИБДД объясняет причину остановки, предоставляя каждому остановленному водителю разъяснения.

Иногда сотрудник ДПС представляется и отходит в сторону, в то время как водитель ожидает своей очереди в течение 30-40 минут. Это может вызывать недовольство и потерю терпения у водителя, однако подобная ситуация недопустима. Если проверка или оформление документов затягиваются, водитель вправе поторопить стража порядка.

В случае демонстративного замедления процесса рекомендуется включить видеокамеру для фиксации поведения сотрудника.

Полицейский обязан соблюдать требования части 1 статьи 28.5 КоАП РФ, согласно которой составление протокола при выявлении административного нарушения должно проводиться немедленно. Водитель, столкнувшийся с неприемлемой задержкой, имеет право подать жалобу на сотрудника ДПС в прокуратуру.

Однако, учитывая необходимость остановки нескольких машин, сложно доказать умышленное затягивание процесса. В случае реального нарушения ПДД, наказание будет признано законным.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу

Традиционный рождественский концерт Григория Лепса был предельно ожидаем телезрителями, ведь на сцене обещали выступление множества звезд российской эстрады.

Первый канал вырезал из концерта Лепса Киркорова, Шуфутинского и Глюкозу
Простой торт "Прага" полюбит вся семья
Гениально простой торт без выпечки станет любимой вкуснятиной к чаю
Делайте это, чтобы автомобильный аккумулятор работал исправно
Аппетитный ужин из капусты и фарша в духовке: без жарки и хлопот
Сербия хочет стать государством с высокими технологиями Михаил Плисюк В Малом театре сыграли и обсудили со зрителями "Капитанскую дочку" Анжела Якубовская Запад признал неспособность Украины перехватывать российские ракеты Дмитрий Плотников
Можно ли заправлять автомобиль с другой стороны
Витаминный салат из свеклы и солёных огурцов: объеденье за копейки
Сбежавшая из страны Ксения Раппопорт продолжает наживаться на россиянах
Сбежавшая из страны Ксения Раппопорт продолжает наживаться на россиянах
Последние материалы
Сильные морозы стали частой причиной поломок автомобилей в России
Актриса Екатерина Кузнецова рассказала, как живет после побега из России
СМИ раскрыли новые детали диверсии на трубопроводе СПГ в Германии
Springer: регулярное употребление кофе приводит к улучшению когнитивных функций
Создан умный GPS-трекер с ИИ и функциями мониторинга здоровья кошек и собак
Сербия хочет стать государством с высокими технологиями
3 лучших иностранных фильма о шпионах с захватывающим сюжетом
"Рынок придёт к показателям 4-5 летней давности": Автоэксперт Васильев дал прогноз по рынку автомобилей на 2024 год
Туристы из России "захватили" Пхукет на новогодние каникулы
Психотерапевт Гиберт дал советы по общению с пожилыми родителями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников