Сколько автомобилей за раз может остановить инспектор ДПС

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Сотрудник ДПС вправе останавливать сразу несколько автомобилей. Портал njcar.ru узнал у представителя ГИБДД, как в таких случаях фиксируются нарушения и обязан ли водитель ожидать своей очереди.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России

Хотя федеральный закон "О полиции" не устанавливает явных ограничений на количество транспортных средств, которые может остановить инспектор ГИБДД за один раз, имеются определенные правила.

Согласно пункту 67 Административного регламента, инспектор обязан устанавливать приоритеты, пресекая наиболее опасные нарушения в первую очередь. При равнозначных нарушениях инспектор может останавливать несколько автомобилей одновременно, при этом соблюдая минимальное время взаимодействия с каждым водителем.

Остановка нескольких автомобилей может быть обоснована, например, при рейде по ориентировке или в случае нештатной ситуации на дороге, требующей усиленного контроля со стороны ГИБДД.

Тем не менее, остановка нескольких транспортных средств не освобождает сотрудника ГИБДД от обязанности соблюдения установленных правил взаимодействия с гражданами. Независимо от количества остановленных машин, инспектор обязан мгновенно подходить к водителям в соответствии с пунктом 89 Административного регламента ГИБДД N664.

Обычно один сотрудник ДПС осуществляет остановку транспорта, в то время как другой, действуя параллельно, заполняет необходимые документы.

В процессе проверки нескольких автомобилей полицейский обязан представиться каждому водителю, подходя с водительской стороны. По запросу граждан страж порядка должен предъявить свое служебное удостоверение. Затем инспектор ГИБДД объясняет причину остановки, предоставляя каждому остановленному водителю разъяснения.

Иногда сотрудник ДПС представляется и отходит в сторону, в то время как водитель ожидает своей очереди в течение 30-40 минут. Это может вызывать недовольство и потерю терпения у водителя, однако подобная ситуация недопустима. Если проверка или оформление документов затягиваются, водитель вправе поторопить стража порядка.

В случае демонстративного замедления процесса рекомендуется включить видеокамеру для фиксации поведения сотрудника.

Полицейский обязан соблюдать требования части 1 статьи 28.5 КоАП РФ, согласно которой составление протокола при выявлении административного нарушения должно проводиться немедленно. Водитель, столкнувшийся с неприемлемой задержкой, имеет право подать жалобу на сотрудника ДПС в прокуратуру.

Однако, учитывая необходимость остановки нескольких машин, сложно доказать умышленное затягивание процесса. В случае реального нарушения ПДД, наказание будет признано законным.