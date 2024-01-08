Кто должен уступить дорогу при одновременном перестроении

Изменения в организации движения на дорогах часто вызывают недопонимание и вопросы у участников транспортного потока. Одной из основных трудностей является понимание схемы одновременного перестроения автомобилей, движущихся в одном направлении, на многополосной дороге.
На практике автомобили обычно двигаются в потоке с разной скоростью. Для определения приоритетов в таких ситуациях на многополосной дороге стоит обратиться к пункту 8.4 ПДД.
Согласно ему, при одиночном перестроении влево или вправо водителю следует уступить дорогу всем транспортным средствам, движущимся в попутном направлении, не изменяя своего положения на проезжей части.
В случае одновременного перестроения попутных автомобилей приоритет отдается водителю, чье транспортное средство находится слева. Однако следует отметить, что такое правило не применимо в нескольких ситуациях, таких как трамвай (последний всегда имеет приоритет), а также при регулировании движения дорожными знаками и светофорами, устанавливающими приоритетные правила проезда.
Перед началом маневра перестроения водитель автомобиля, находящегося справа, должен заблаговременно включить указатель поворота, сигнализируя о своих намерениях. Важно, чтобы поворотник был включен до завершения маневра.
В ГИБДД рекомендуют подождать не менее 3 секунд перед совершением маневра и, даже после этого, не спешить влетать в левую полосу без разбора. Иными словами, важно убедиться, что другие участники движения уступают вам дорогу.
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