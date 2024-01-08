Когда и в каких случаях можно отказаться от продувки алкотестером

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Многие водители не осведомлены о том, что имеют законное право отказаться от прохождения алкотеста, предложенного сотрудниками дорожной полиции.

Фото: openverse.org by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Напомним, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения влечет штраф в размере 30 000 рублей и лишение прав на срок до двух лет.

Многие водители, употребившие алкоголь накануне, чувствуют тревогу перед встречей с дорожной полицией. Однако, даже если инспектор ДПС остановил машину, водителю не стоит соглашаться на алкотест сразу по нескольким причинам.

Во-первых, полицейский обязан составить протокол об отстранении водителя от управления автомобилем согласно статье 27.12 КоАП РФ. Во-вторых, для составления протокола требуется участие двух свидетелей, либо может быть использована видеозапись, о которой водителю обязаны сообщить сотрудники ГИБДД.

Этот материал должен фиксировать дату и место процедуры освидетельствования, а протокол должен содержать основания для отстранения от управления автомобилем.

Признаки, по которым полицейские могут подозревать водителя в употреблении алкоголя, включают: характерный запах, нарушение речи водителя, изменение окраски кожных покровов лица и неустойчивость позы.

Однако, даже в этом случае, сотрудники полиции должны подробно описать все обстоятельства в протоколе, включая ФИО, должность и звание полицейского. Если водителю предложено использовать алкотестер без учета этих нюансов, он имеет право отказаться от процедуры.

Кроме того, водитель может отказаться от процедуры, если инспекторы не продемонстрировали пломбу на измерительном приборе с четко видимым клеймом поверки устройства.

Важно отметить, что алкотестер не следует включать заранее. Процедура включения должна быть проведена в присутствии автомобилиста, и одноразовый мундштук должен находиться в индивидуальной упаковке. В противном случае существует риск того, что даже трезвый водитель может быть ошибочно определен как находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

При проведении процедуры важно требовать от сотрудников полиции строгое соблюдение всех упомянутых правил. Если освидетельствование проводится с нарушениями, проверка водителя на алкогольное опьянение может быть признана незаконной. В таких случаях видеозапись может подтвердить невиновность и законность действий автомобилиста.