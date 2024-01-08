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В ГИБДД рассказали, что делать, если обгон не завершен до сплошной разметки

2:56
Авто

На дороге часто возникает ситуация, когда водители, выполняя обгон, не успевают вернуться на свою полосу до появления сплошной разметки. Портал njcar.ru провел расследование, обсудив с представителем ГИБДД, какие аргументы чаще всего используют водители в таких случаях при общении с сотрудниками ДПС, а также можно ли избежать лишения прав.

В ГИБДД рассказали, что делать, если обгон не завершен до сплошной разметки
Фото: Wikipedia by Di Axion23 - Flickr is licensed under CC BY-SA 3.0

Вместо того чтобы завершить маневр до начала сплошной разметки, некоторые водители решают продолжить обгон, нарушая правила дорожного движения. Они аргументируют, что несколько метров не повлекут за собой серьезных последствий, особенно если дорога впереди свободна.

Нельзя не признать, что в данной ситуации есть некоторый смысл. Во время обгона не всегда есть возможность вернуться на свою полосу из-за того, что участок дороги уже может быть занят. Резкое торможение в таких случаях может создать серьезную угрозу для всех участников движения.

Тем не менее, пересечение сплошной линии остается нарушением ПДД в любом случае. Неважно, произошло ли изменение полосы движения в разрешенном месте, водитель обязан вернуться на свою полосу до того, как разметка станет сплошной, согласно пункту 9.1 Правил дорожного движения.

В случае выявления нарушения инспектором ГИБДД водителю грозит лишение водительских прав, однако такое решение принимается только судьей. Срок лишения прав составляет 4-6 месяцев при первом нарушении и до 1 года при повторном.

Протокол о нарушении может не обязательно направляться в суд - в ГИБДД могут вынести постановление, которое влечет штраф в размере 5000 рублей.

Как можно смягчить негативные последствия в случае такого нарушения правил дорожного движения? Важно привлечь внимание инспектора к смягчающим обстоятельствам. Если это первое нарушение, признайте его сразу и выразите искренние сожаления.

Объясните, что обгоняемый автомобиль мог неожиданно увеличить скорость, и, если у вас есть видеорегистратор, предложите просмотреть запись для подтверждения этого факта.

Если за вами начал обгон другой автомобиль, обратитесь к инспектору, объясните ситуацию и уточните, что вы действовали в крайних условиях, пытаясь прервать маневр.

Обратите внимание на состояние разметки. Если она частично скрыта под снегом или стерта, подчеркните, что линии нечеткие и их трудно однозначно интерпретировать. Важно отметить, если разметка не видна, особенно после снегопада, когда она полностью отсутствует. Если ваши аргументы будут убедительными, возможно, обойдется только штрафом.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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