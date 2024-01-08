За сколько метров до зебры нужно остановиться при пропуске пешехода

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Сотрудники ДПС часто проводят контроль на пешеходных переходах, с целью выявить водителей, нарушающих правила дорожного движения. Представитель ГИБДД рассказал, на каком расстоянии следует останавливать автомобиль, уступая дорогу на "зебре".

Фото: Wikipedia by Tom Thiel

По правилам ясно определено, что водителям запрещено останавливаться на участке перед пешеходным переходом. Согласно пункту 12.4 ПДД, транспортное средство не должно находиться ближе 5 метров к "зебре". Некоторые водители соблюдают это правило, пропуская пешеходов, но оказывается, что такой подход ошибочен.

Понятие "остановка" определено в первом разделе Правил дорожного движения как прекращение движения с продолжительностью до 5 минут, связанное с посадкой или высадкой пассажиров, а также с загрузкой или разгрузкой транспортного средства.

Очевидно, что уступка пешеходу на пешеходном переходе не подпадает под это правило. Основную роль играют границы самого перехода, начинающегося от места, где установлен дорожный знак 5.19.1.

Теоретически водитель может остановиться непосредственно перед пешеходным переходом, при условии, что передняя часть автомобиля не пересекает границу перехода. Однако на практике рекомендуется избегать близкого приближения к разметке. Если на дороге есть вторая полоса движения, водителю следует быть бдительным, чтобы избежать потери внимания.

Существуют случаи, когда водители не успевали замедлить скорость из-за того, что пешеход находился вне зоны видимости.

Для предотвращения возможных ДТП рекомендуется останавливаться перед пешеходным переходом примерно на расстоянии 3 метров. Даже если на дороге одна полоса движения, приближение к "зебре" слишком близко не рекомендуется.

Водитель не должен заставлять пешехода изменять траекторию или ускоряться, чтобы успешно перейти дорогу.

В ГИБДД напоминают, что несоблюдение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам влечет ответственность согласно статье 12.18 КоАП РФ. За такое нарушение обычно налагается административный штраф в размере от 1500 до 2500 рублей.