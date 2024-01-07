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Эксперт Пономарев объяснил, как правильно завести машину в мороз

2:49
Авто

Автомобили, подготовленные к зимнему сезону, обеспечивают беззаботное использование своим владельцам. Ключевым моментом является проведение комплексной диагностики всех систем перед приходом холодов, с устранением возможных неисправностей, утверждает автоэксперт Сергей Пономарев.

Эксперт Пономарев объяснил, как правильно завести машину в мороз
Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Особое внимание следует уделить аккумулятору, поскольку именно он часто становится источником проблем при запуске двигателя в мороз.

"Рекомендуется заменить аккумулятор или, в крайнем случае, убрать его домой, если ожидается температура ниже -27 градусов. Для предотвращения заморозки автовладельцы используют функцию дистанционного запуска по таймеру или температуре, что является эффективным способом обеспечения легкого запуска автомобиля утром. Важно, однако, соблюдать несколько правил, чтобы избежать негативных последствий", — пояснил специалист.

При температуре ниже -25 градусов может возникнуть утечка технических жидкостей. Опытные водители могут определить ее по различным цветам снега под автомобилем. Если автомобиль оснащен GSM-модулем, водитель получит сигнал, в противном случае ему придется периодически проверять автомобиль.

Еще одной возможной проблемой при дистанционном запуске является замерзание выхлопной системы, особенно если автомобиль припаркован под уклоном с задней осью выше передней.

"Во время запусков без движения в системе накапливается конденсат. Из-за задней части, которая является самой узкой частью выхлопного тракта, замерзание происходит быстрее, и дальнейший запуск двигателя становится невозможным", — отмечает эксперт.

При использовании автозапуска необходимо следить за парковкой автомобиля, предпочтительно на ровной поверхности или с наклоном в сторону задней части. При проверке автомобиля эксперт рекомендует увеличить обороты, чтобы избавиться от скапливающегося конденсата в выхлопной системе.

"Теперь о самой процедуре запуска автомобиля зимой. Очистите водительскую дверь от снега, садитесь в машину, включаете зажигание и через минуту пытаетесь запустить двигатель два-три раза. Если автомобиль не заводится, пробуйте использовать "прикуривание" от другого автомобиля. После зарядки аккумулятора повторите попытку запуска. Повторяйте не более двух-трех попыток по 7 секунд каждая. Если автомобиль не заводится, прекратите попытки", — объясняет эксперт.

После успешного запуска двигателя необходимо дать автомобилю прогреться, затем начинать движение на малой скорости, избегая резких маневров.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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