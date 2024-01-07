Автоэксперт Ревин рассказал, зачем смазывать уплотнители на дверях авто

1:16 Your browser does not support the audio element. Авто

В зимний период эксплуатации автомобиля следует учесть несколько важных деталей, которые оказывают влияние на ваш комфорт, безопасность и возможность эффективно использовать свое время. Эксперт издания "За рулем", Алексей Ревин, предоставил несколько рекомендаций в этом контексте, обращая внимание, в частности, на уход за уплотнителями дверей.

Фото: openverse.org by MrHicks46 is licensed under CC BY-SA 2.0.

Когда замки разблокированы, но двери не открываются из-за прилипших к резиновым уплотнителям, не рекомендуется применять силу, так как это может повредить уплотнители и даже привести к поломке дверной ручки. Вместо этого эксперт советует осторожно постукивать кулаком вдоль периметра рамки стекла, что, как правило, позволяет открыть дверь без нежелательных последствий.

Для предотвращения прилипания дверей в будущем рекомендуется наносить бесцветную силиконовую смазку на поверхность резиновых уплотнителей. Этот продукт доступен в различной упаковке, такой как аэрозоль или тюбик с шариковым аппликатором или губкой.

Важно отметить, что не следует использовать смазку типа WD-40 в данном случае, поскольку она содержит керосин, который может негативно воздействовать на резину.