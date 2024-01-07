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Пять продуктов, после употребления которых от трезвого водителя будет нести перегаром

2:54
Авто

Характерный запах алкоголя может возникнуть даже у абсолютно трезвого человека, если он употреблял определенные продукты. Для водителя такая ситуация может послужить причиной дополнительной проверки со стороны инспекторов ДПС. Несколько продуктов, употребление которых может придать запах перегара даже трезвому водителю, были выделены на портале njcar.ru.

Пять продуктов, после употребления которых от трезвого водителя будет нести перегаром
Фото: openverse.org by houstondwi_photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Интересно, что неприятный запах изо рта водителя может возникнуть независимо от его рациона. В полости рта каждого человека обитают бактерии, которые, размножаясь, выделяют вещества с запахом, напоминающим алкогольный запах. Это явление чаще всего происходит у тех, кто недостаточно уделяет внимания уходу за зубами. Некоторые продукты могут активизировать бактерии и усиливать запах.

Важно отметить, что у каждого человека индивидуальный запах изо рта, обусловленный физиологией, поэтому аромат после употребления определенной пищи может различаться. Например, человек, съевший всего несколько виноградин, может быть отправлен на проверку алкотестером, в то время как другой, съевший значительное количество этих ягод, сохранит свежесть дыхания.

Также стоит отметить, что интенсивность запаха зависит не только от объема употребленной пищи, но и от времени, прошедшего с момента ее приема.

Этиловый спирт обладает сильным запахом, поэтому неудивительно, что продукты с даже небольшим его содержанием могут вызвать алкогольный запах. Например, квас может содержать от 0,6% до 2,6% спирта.

Кефир, как продукт брожения, также содержит небольшое количество алкоголя. Поэтому, если вы выпили стаканчик перед поездкой, будьте готовы к тому, что полицейский может предложить пройти тест на алкоголь. Алкогольный запах может быть вызван любым кисломолочным продуктом.

Чесночный запах может отталкивать не только вампиров, но и простых людей, особенно если они окажутся в транспортном средстве с человеком, съевшим чеснок. После употребления чеснока запах изо рта становится сильным и долгим, напоминающим алкогольный запах. Если же чеснок употребляется вместе с луком, лучше избегать дыхания в сторону инспектора, чтобы не вызвать подозрения в наличии похмелья.

Не секрет, что после употребления спиртного изо рта часто идет аромат съеденной закуски. Разнообразные разносолы, такие как соленые огурцы, помидоры, черемша или квашеная капуста, которые часто используются в качестве закуски, могут вызвать подозрение в употреблении алкоголя, даже если человек не употреблял спиртные напитки.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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