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Китайские автомобили не выдерживают российских морозов

1:46
Авто

В Москве и других регионах России продолжаются аномально низкие температуры, ставшие настоящим испытанием для автомобилистов. Владельцы электрокаров и китайских моделей сталкиваются с особыми проблемами.

Китайские автомобили не выдерживают российских морозов
Фото: openverse by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Московский автолюбитель Александр поделился своим опытом с китайским каршеринговым автомобилем Omoda C5. При попытке закрыть стеклоподъемник возникли неожиданные проблемы: одно из окон отказалось закрываться, и только после длительного времени машина сама вернула все в норму.

Также в сети появилось видео, на котором женщина жалуется на модель Changan CS55. При экстремально низких температурах отвалилась педаль газа из-за проблем с пластиком.

Владельцы электрокаров сталкиваются с замедленной зарядкой и уменьшением запаса хода из-за морозов. Однако некоторые владельцы подчеркивают преимущества электрокаров в холодное время, такие как тепло в салоне сразу после запуска. Владелец Nissan Leaf Артем Тимофеев рассказывает о том, что электрокары без проблем заводятся при низких температурах, хотя иногда возникают проблемы с 12-вольтовой батареей, которую требуется подзаряжать.

Сильные морозы также влияют на работу таксистов и таксопарков. Некоторые водители такси предлагают услугу "прикуривания" автомобиля для владельцев личных машин, что стало популярным вариантом в холодное время.

В целом, китайские модели и электрокары продолжают свою работу в условиях низких температур, хотя владельцам рекомендуется принимать дополнительные меры предосторожности в зимний период.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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