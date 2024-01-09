Технический директор международной сети автосервисов Fit Service, Алексей Рузанов, деликатно советует, как поступить, если двери автомобиля примерзли после зимних перепадов температур.
Он рекомендует избегать сильных усилий при попытке открыть дверь и предлагает постучать по периметру рамки для разрушения льда в уплотнителе. В случае неудачи с одной дверью, предлагает проверить другие и, если возможно, попытаться открыть багажник.
Использование кипятка, огня или фена категорически не рекомендуется, так как это может вызвать серьезные проблемы. Рузанов предлагает вместо этого полагаться на бережные методы, чтобы избежать повреждений дверных механизмов.
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